Следующими жертвами британского энергетического кризиса могут стать фермеры

Лондон, 25 сентября. Выращивающие овощи сельскохозяйственные предприятия Великобритании могут стать следующими жертвами энергетического кризиса.

Высокие цены на газ сделали содержание теплиц более затратным для местных фермеров, сообщает Bloomberg. Выращивать овощи в открытом грунте не позволяет британский климат, но стоимость отопления растет с ценами на газ.

По словам главы Консорциума свежей продукции (Fresh Produce Consortium) Найджела Дженни, фермерам в преддверии посевного сезона придется принять решение: сократить посевы или следующим летом остаться вовсе без урожая.

Из-за высоких расходов на энергию может ускориться рост цен на продовольствие, отмечает агентство. Стоимость газа побила новые рекорды. Октябрьские фьючерсы на топливо в середине сентября приблизились к критической отметке.

Ситуацию усугубляет то, что пищевую промышленность Великобритании уже подорвал дефицит водителей грузовиков, сотрудников производственных предприятий и складских рабочих. Проблемы в отрасли начались из-за Brexit и пандемии коронавируса.

Ранее ряд компаний направил коллективное письмо правительству Соединенного Королевства с просьбой исключить использование природного газа из экономической системы страны к 2035 году. Авторы инициативы подчеркивают, что «Великобритании пора объявить о прекращении использования газового топлива».