Политолог Ищенко: AUKUS — агрессивный военный блок

Москва, 25 сентября. Новый оборонный блок США, Австралии и Великобритании является не просто военным, но еще и агрессивным союзом. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Вашингтон, Канберра и Лондон заявили, что AUKUS нельзя считать военным формированием. Однако президент Центра системного анализа и прогнозирования в интервью «Украина.ру» выразил иную точку зрения.

«Любое объединение в сфере безопасности является военным союзом. А как они собираются отстаивать свою безопасность? Вместе мороженое кушать? Австралия закупает подводные лодки с атомными двигателями, не с атомными, а с ядерным оружием. По крайней мере, с ядерной двигательной установкой. Понятно, что это военный блок, и понятно, что он направлен против Китая. Я скажу больше, это даже агрессивный военный блок», — отметил эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что прекращение договора на поставку подводных лодок между Францией и Австралией — это исключительно политическое решение. Никакой экономической выгоды в этом шаге со стороны Канберры не было.