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Десятки километров дорог отремонтировали на Ямале
Общество
Десятки километров дорог отремонтировали на Ямале
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Новый Уренгой, 25 сентября. Сезон дорожных работ подходит к концу в ЯНАО, в регионе отремонтировали десятки километров автомобильных дорог.

Строительство на многих участках уже завершено или скоро закончится. Местами осталось лишь нанести разметку. В этом году многие объекты на Ямале сданы раньше срока, на многих были исправлены прошлые ошибки, сообщает «Ямал-Медиа».

В Новом Уренгое открыта первая на полуострове многоуровневая развязка «Солнечная». Еще одна развязка будет построена в западной части города, обещал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его словам, в нормативное состояние в этом году привели около 46 километров дорог. Основные работы вели на отрезке Пуровск — Коротчаево и участках нескольких подъездов к Ноябрьску.

Ранее власти Ямала ослабили коронавирусные ограничения. В регионе открылись игровые комнаты и ночные клубы.

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