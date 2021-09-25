Дождливая и теплая погода ожидает россиян в некоторых регионах в выходные

Москва, 25 сентября. В столице и на северо-западе европейской части России ожидаются дождливые выходные, на следующей неделе погода улучшится, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве в выходные будет дождливо, днем — до 13 градусов, ночью – до 7-9 градусов тепла. В понедельник возможны дожди, но во вторник осадки должны прекратиться. К середине следующей недели температура воздуха может повыситься до 15 градусов выше нуля, сообщает со ссылкой на Паршину «Российская газета».

В Тюменской и Омской областях ожидается до 5-8 градусов. В Новосибирской области – пять градусов. В Восточной Сибири местами пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночные заморозки до пяти градусов ниже нуля возможны 25 сентября в Челябинской, 25-27 сентября — в Свердловской, 25-30 сентября — в Курганской областях.

В Бурятии 25-26 сентября будет ненастно. В Забайкальском крае сильные осадки ожидаются 26 и 27 сентября. На Урале в выходные будет тепло, но в начале следующей недели снова похолодает. В Сочи всю следующую неделю ожидается не более 20 градусов, в Крыму будет прохладнее, уточнила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ясная и солнечная погода ожидается в Москве уже на следующей неделе. В столицу придет «старое» бабье лето.