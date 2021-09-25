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New York Times: Майкл Уильямс умер от передозировки наркотиками
Общество
New York Times: Майкл Уильямс умер от передозировки наркотиками
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 25 сентября. Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильмса, снимавшегося в сериалах «Прослушка» и «Подпольная империя», стала передозировка наркотиками.

Результаты судмедэкспертизы показали, что Уильямс умер от превышенного количества в организме трех запрещенных препаратов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что Майкл К. Уильямс скончался на 55-м году жизни. По неподтвержденным данным. Первым о смерти звезды сериала «Прослушка» сообщило издание New York Post. Позднее информацию подтвердили другие СМИ и представители департамента нью-йоркской полиции. Тело Майкла К. Уильямса обнаружили в бруклинской квартире.

Умершего киноактера обнаружил его племянник. Ряд источников СМИ утверждали, что в комнате Уильямса были следы наркотических веществ.

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