New York Times: Майкл Уильямс умер от передозировки наркотиками

Нью-Йорк, 25 сентября. Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильмса, снимавшегося в сериалах «Прослушка» и «Подпольная империя», стала передозировка наркотиками.

Результаты судмедэкспертизы показали, что Уильямс умер от превышенного количества в организме трех запрещенных препаратов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление бюро судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что Майкл К. Уильямс скончался на 55-м году жизни. По неподтвержденным данным. Первым о смерти звезды сериала «Прослушка» сообщило издание New York Post. Позднее информацию подтвердили другие СМИ и представители департамента нью-йоркской полиции. Тело Майкла К. Уильямса обнаружили в бруклинской квартире.

Умершего киноактера обнаружил его племянник. Ряд источников СМИ утверждали, что в комнате Уильямса были следы наркотических веществ.