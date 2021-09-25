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Экспериментальная программа электронного СТС продлится до 1 декабря 2021 года
Общество
Экспериментальная программа электронного СТС продлится до 1 декабря 2021 года
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Водители в РФ могут хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Госуслуги.Авто». Экспериментальная программа продлится до 1 декабря 2021 года.

Новое приложение доступно для установки владельцам смартфонов на iOS и Android в магазинах App Store и Google Play. О сроках проведения запущенной совместно с Минцифры России программы стало известно ТАСС из сообщения пресс-центра МВД России.

«Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Тестирования электронной копии СТС в России начало МВД 9 сентября. В ведомстве подчеркнули, что использование мобильного приложения не снимает с граждан обязанности иметь при себе оригинальные документы, подтверждающие регистрацию автомобиля.

Ранее Правительство России дало Минтрансу и МВД поручение представить предложения по необходимым дополнениям к правилам дорожного движения. Одним из таких изменений МВД предложило отказ от штрафов водителей за превышение скорости.

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