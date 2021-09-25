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Группа шантажистов пытала жителя Уфы и выбила из него полмиллиона рублей
Происшествия
Группа шантажистов пытала жителя Уфы и выбила из него полмиллиона рублей
pixabay.com

Уфа, 25 сентября. Правоохранители Башкирии провели задержание 26-летнего мужчины, который подозревается в вымогательстве денег у 36-летнего уфимца. Нарушитель действовал в группе других шантажистов.

Шантажисты почти месяц пытались «выбить» у мужчины полмиллиона рублей. Преступники угрожали распространить личную информацию, которая касается жертвы и его родственников, передает РЕН ТВ.

Злоумышленники избили мужчину и забрали у него полмиллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след нарушителей и обнаружили документы в машине, которая была припаркована в Уфе. Паспорта двух злоумышленников находились в бардачке.

Одного из подозреваемых нашли в доме на Айской улице. Нарушитель пытался сбежать и оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, однако стражи порядка смогли его остановить.

Суд недавно арестовал двух жителей Краснодара и 22-летнюю девушку, которых подозревают в вымогательстве 15 миллионов рублей у кандидата в депутаты Государственной думы. Они использовали предлог фиктивного изнасилования.

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пытки шантаж
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