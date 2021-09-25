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Азаров: на население Украины массированным потоком идет ложь
Политика
Азаров: на население Украины массированным потоком идет ложь
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Украинские граждане подвергаются сильнейшему давлению со стороны СМИ. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у бывшего политика поинтересовались, почему СНБО закрывает оппозиционные каналы. Однако при этом действующая власть, несмотря на нарушения Конституции, продолжает сохранять высокие рейтинги.

««1+1» с утра до вечера... Это помойка, которая льет грязь, льет ложь на наших телезрителей, но смотрят, слушают эту помойку миллионы людей, пять-шесть миллионов человек каждый день. Добавьте туда ахметовские каналы, добавьте каналы Пинчука, добавьте всякие телешоу Шустеров и прочее. То есть, на население Украины массированным потоком идет ложь, зомбирующая ложь», — заявил Азаров.

Нынешнюю ситуацию в стране Азаров прокомментировал цитатой, что ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. К тому же, сейчас украинцы практически стали рабами. Они вынуждены выживать, поэтому им не до высоких материй, и они верят СМИ.

Ранее стало известно, что депутаты партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, потребовали отмены закона о деолигархизации.

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