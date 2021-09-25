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Почти половина иностранных студентов еще не вернулись на учебу в Россию
Общество
Почти половина иностранных студентов еще не вернулись на учебу в Россию
ПолитРоссия

Москва, 25 сентября. Более 145 тыс. иностранных студентов не вернулись из-за рубежа в Россию для продолжения обучения. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Всего в России обучаются по разным формам более 316 тыс. граждан других государств. В данный момент свыше 145 тыс. человек находятся за рубежом. Студентов из Афганистана насчитывается 900 человек, из них на первый курс зачислены 381.

Посольство России в Афганистане сообщило, что по состоянию на 20 сентября оформлено 529 студенческих виз для въезда в РФ. По данным «Мониторинга» Минобрнауки России, число зачисленных в университеты и на подготовительные факультеты среди афганских граждан составляет более одной тысячи человек. Их прибытие планируется до конца октября.

Недавно Правительство России разрешило университетам страны проводить итоговую аттестацию с использованием дистанционных технологий.

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