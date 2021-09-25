Аналитик Остапкович объяснил разницу в цене на одинаковые продукты

Москва, 25 сентября. От одного магазина к другому одни и те же продукты могут существенно различаться в цене. Существует несколько причин данного явления.

По словам Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, цена на товары в магазинах зависит от нескольких факторов. Ее определяют качество обслуживания клиентов, расположение торговой точки, а также стратегия привлечения новых покупателей и получения прибыли, сообщил эксперт.

Если магазин является единственным на всю округу, то и цены там будут завышены, поскольку отсутствует конкуренция. Чем больше магазинов находится одновременно в одном месте, тем меньше в них будут цены, но не ниже, чем на десять процентов. Остапкович подчеркнул, что дальнейшее снижение стоимости товаров не окупало бы их закупку.

Также определяет наценку бизнес-стратегия магазина. По словам эксперта, одни делают ставку на объем продаж, а другие на качество товара. В первом случае дешевые продукты окупятся количеством, а во втором дороговизна рассчитана на состоятельных клиентов, передает РИА Новости.

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