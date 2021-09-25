Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 06:10
06:00
Политика
США и их сателлиты вновь пытаются переписать устав ООН, чтобы ущемить права России
05:57
Общество
New York Times: Майкл Уильямс умер от передозировки наркотиками
05:54
Общество
Экспериментальная программа электронного СТС продлится до 1 декабря 2021 года
05:39
Происшествия
Группа шантажистов пытала жителя Уфы и выбила из него полмиллиона рублей
05:29
Политика
Азаров: на население Украины массированным потоком идет ложь
05:26
Общество
Почти половина иностранных студентов еще не вернулись на учебу в Россию
05:25
Происшествия
Жесткое ДТП с участием грузовика произошло в Москве
05:03
Общество
Аналитик Остапкович объяснил разницу в цене на одинаковые продукты
04:46
Происшествия
Выпитые залпом полтора литра колы стали для жителя Пекина смертельными
04:37
Общество
Диетолог Арзуманян объяснила, в чем опасность горячего чая
Все новости

Аналитик Остапкович объяснил разницу в цене на одинаковые продукты

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 05:42
Общество
Аналитик Остапкович объяснил разницу в цене на одинаковые продукты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 сентября. От одного магазина к другому одни и те же продукты могут существенно различаться в цене. Существует несколько причин данного явления.

По словам Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, цена на товары в магазинах зависит от нескольких факторов. Ее определяют качество обслуживания клиентов, расположение торговой точки, а также стратегия привлечения новых покупателей и получения прибыли, сообщил эксперт.

Если магазин является единственным на всю округу, то и цены там будут завышены, поскольку отсутствует конкуренция. Чем больше магазинов находится одновременно в одном месте, тем меньше в них будут цены, но не ниже, чем на десять процентов. Остапкович подчеркнул, что дальнейшее снижение стоимости товаров не окупало бы их закупку.

Также определяет наценку бизнес-стратегия магазина. По словам эксперта, одни делают ставку на объем продаж, а другие на качество товара. В первом случае дешевые продукты окупятся количеством, а во втором дороговизна рассчитана на состоятельных клиентов, передает РИА Новости.

В России ожидается увеличение себестоимости строительства. По словам общественного уполномоченного по вопросам судебной экспертизы Кирилла Кулакова, это обусловлено ростом цен на жилье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аналитик Остапкович объяснил разницу в цене на одинаковые продукты
цены продукты стоимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru