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Выпитые залпом полтора литра колы стали для жителя Пекина смертельными

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 04:46
Происшествия
Выпитые залпом полтора литра колы стали для жителя Пекина смертельными
пресс-служба Coca-Cola HBC Россия  /  пресс-служба Coca-Cola HBC Россия

Пекин, 25 сентября. Житель Китая умер после того, как выпил полтора литра колы за десять минут. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно информации таблоида, 22-летний молодой человек обратился в больницу Пекина через шесть часов после употребления напитка. Он пожаловался на сильную боль и вздутие живота.

Врачи выяснили, что у пациента пневматоз — образование в стенке кишки воздушных кист, а также ишемия печени. У молодого человека наблюдалось учащенное сердцебиение и дыхание, а также низкое давление.

Через 12 часов анализы показали, что у молодого человека серьезно повреждена печень. Он умер через 18 часов после обращения в больницу.

Как считают китайские врачи, из-за того, что пациент выпил колу слишком быстро, в его организме скопилось слишком большое число углекислого газа. Это спровоцировало кислородное голодание печени, что и привело к смерти. Медики заявили, что газ попал из кишечника в воротную вену — одного из главных сосудов печени.

Биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона в свою очередь заявил, что вероятность летального исхода из-за выпитой газировки ничтожно мала. Специалист полагает, что речь идет о бактериальной инфекции, которая провоцирует скопление газов в организме.

Ранее сообщалось, что в квартире на западе Москвы нашли тела юноши, девушки и мертвого котенка. Причиной их смерти могло быть отравление.

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