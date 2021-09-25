Выпитые залпом полтора литра колы стали для жителя Пекина смертельными

Пекин, 25 сентября. Житель Китая умер после того, как выпил полтора литра колы за десять минут. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Согласно информации таблоида, 22-летний молодой человек обратился в больницу Пекина через шесть часов после употребления напитка. Он пожаловался на сильную боль и вздутие живота.

Врачи выяснили, что у пациента пневматоз — образование в стенке кишки воздушных кист, а также ишемия печени. У молодого человека наблюдалось учащенное сердцебиение и дыхание, а также низкое давление.

Через 12 часов анализы показали, что у молодого человека серьезно повреждена печень. Он умер через 18 часов после обращения в больницу.

Как считают китайские врачи, из-за того, что пациент выпил колу слишком быстро, в его организме скопилось слишком большое число углекислого газа. Это спровоцировало кислородное голодание печени, что и привело к смерти. Медики заявили, что газ попал из кишечника в воротную вену — одного из главных сосудов печени.

Биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона в свою очередь заявил, что вероятность летального исхода из-за выпитой газировки ничтожно мала. Специалист полагает, что речь идет о бактериальной инфекции, которая провоцирует скопление газов в организме.

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