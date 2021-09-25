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Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Кулебы о недоверии Западу
Политика
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Кулебы о недоверии Западу
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Москва, 25 сентября. На Украине министрами и президентами работают случайные и неподготовленные люди. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может доверять Западу, он должен рассчитывать только на себя, а для противостояния с Россией необходимо идти по пути Израиля. Экс-политик в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал эту речь.

«Что можно сказать по поводу того, что случайные люди работают министрами, президентами, премьерами в Украине? Абсолютно случайные, абсолютно неподготовленные. Во-первых, Кулеба, никто ни тебе, ни Украине из западных руководителей никогда и нигде не обещал ни вступление в НАТО, ни вступление в ЕС, ну не было такого», — отметил Азаров.

Премьер Украины, по его мнению, во время переговоров слышит только то, что ему хочется, а не то, что ему говорят. Это важный недостаток для политиков.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис заявил, что Кулеба снова выступил в роли международного клоуна.

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