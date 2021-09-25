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Политолог Ищенко: Закарпатье не видит себя в составе Украины

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 04:22
Политика
Политолог Ищенко: Закарпатье не видит себя в составе Украины
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 сентября. Закарпатье себя в составе Украины не видит и в последние годы живет самостоятельно. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что этот регион, несмотря на то, что является частью украинского государства, всегда жил своей жизнью. Киеву сложно вести в нем свою политику.

«В последние лет 20 Закарпатье жило по принципу: «Мы живем как хотим, вы нас из Киева не трогаете, ну, а мы за это не перекрываем перевалы и не заявляем о своем отделении, о своем сепарировании и т. д.»», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что правительство всегда было вынуждено ориентироваться на местные элиты. Если Киев начнет серьезно давить на Закарпатье, то там зародится народный бунт, который будет невозможно подавить. В этом регионе живет большое число диаспор: венгры и румыны. Если Украина развяжет войну, то Будапешт и Бухарест отреагируют.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что на данный момент Украина находится на стадии распада, и очень давно. Все эти годы она поддерживалась за счет Запада.

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