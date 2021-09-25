Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 04:37
04:24
Политика
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Кулебы о недоверии Западу
04:22
Политика
Политолог Ищенко: Закарпатье не видит себя в составе Украины
04:06
Политика
Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»
04:04
Общество
Президент РКФ Голубев дал советы по выбору кинолога
04:00
Политика
Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
03:42
Общество
Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
03:35
Общество
Россияне могут установить рекорд по выходам в космос с МКС в 2022 году
03:24
Общество
Юрист Колесникова рассказала о грубых ошибках в ЕГРН
03:12
Общество
Мария Шукшина жестко раскритиковала новое драг-шоу Насти Ивлеевой
03:00
Спорт
Нового президента IIHF выберут в Петербурге 25 сентября
Все новости

Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 04:06
Политика
Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин назвал российскую вакцину «Спутник V» безопасной и не вызывающей побочных эффектов.

Ранее комиссия страны по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19. В их числе оказался «Спутник V».

Локсин на полях ГА ООН заявил, что Филиппины уже начали получать вакцину. Он отметил, что в его и еще нескольких городах распространяется «Спутник V».

«Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что Филиппины действительно заинтересованы в данной вакцине, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 90% сотрудников посольства Филиппин в России привились препаратом «Спутник V». При этом пятая часть служащих переболела COVID-19 еще до проведения вакцинации.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»
филиппины коронавирус Спутник V
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru