Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин назвал российскую вакцину «Спутник V» безопасной и не вызывающей побочных эффектов.

Ранее комиссия страны по борьбе с коронавирусом рекомендовала местным административным органам недорогие вакцины от COVID-19. В их числе оказался «Спутник V».

Локсин на полях ГА ООН заявил, что Филиппины уже начали получать вакцину. Он отметил, что в его и еще нескольких городах распространяется «Спутник V».

«Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что Филиппины действительно заинтересованы в данной вакцине, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 90% сотрудников посольства Филиппин в России привились препаратом «Спутник V». При этом пятая часть служащих переболела COVID-19 еще до проведения вакцинации.