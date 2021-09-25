Президент РКФ Голубев дал советы по выбору кинолога

Москва, 25 сентября. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев дал советы по выбору кинолога для обучения и воспитания собаки.

По словам специалиста, кинолог должен любить собак, знать их психологию, читать язык тела, постоянно повышать квалификацию и не принуждать питомца к занятиям. При выборе специалиста Голубев советует обратить внимание на образование и наличие сертификатов о повышении квалификации.

Кроме того, стоит поискать отзывы о работе кинолога в интернете или рекомендации других собаководов. При первой встрече нужно убедиться, что методика подходит для собаки. Следует обратить внимание и на реакцию питомца на кинолога, сообщает РИА Новости.

Ранее в Российской кинологической федерации сообщили, что собаки-компаньоны заняли первое место в рейтинге самых популярных пород в России по итогам прошлого года. Последние пять лет в России очень популярен немецкий шпиц.