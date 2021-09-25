Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 04:36
04:24
Политика
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Кулебы о недоверии Западу
04:22
Политика
Политолог Ищенко: Закарпатье не видит себя в составе Украины
04:06
Политика
Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»
04:04
Общество
Президент РКФ Голубев дал советы по выбору кинолога
04:00
Политика
Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
03:42
Общество
Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
03:35
Общество
Россияне могут установить рекорд по выходам в космос с МКС в 2022 году
03:24
Общество
Юрист Колесникова рассказала о грубых ошибках в ЕГРН
03:12
Общество
Мария Шукшина жестко раскритиковала новое драг-шоу Насти Ивлеевой
03:00
Спорт
Нового президента IIHF выберут в Петербурге 25 сентября
Все новости

Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
Общество
Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 25 сентября. Покупка жилья является затратным вложением, однако существует способ вернуть часть денежных средств, сообщила юрист «Инком-Недвижимости» Евгения Наумова.

По ее словам, это возможно даже в случае, если недвижимость была куплена в ипотеку. Вернуть средства возможно при помощи права на налоговый вычет, забрав подоходный налог. Оно появляется с покупки дома, квартиры, комнаты и даже земельного участка, сообщила Наумова агентству «Прайм».

«При покупке квартиры можно вернуть имущественный налоговый вычет, но не более чем с 2 миллионов рублей. С этой суммы возврату подлежит 13%. Приобретая квартиру, например, за 10 миллионов рублей, вам вернут 260 тысяч ранее уплаченных налогов» — объяснила юрист.

Однако претендовать на выплаты могут лишь россияне, купившие жилищную площадь на территории России. Также необходимо быть официально трудоустроенным и исправно платить налоги, заключила Наумова.

Ранее ее коллега Ольшанский назвал причину копирования мошенниками чужих автомобильных номеров. По его словам, это делается с целью избегания уплаты штрафов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
юрист недвижимость выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru