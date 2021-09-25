Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья

Москва, 25 сентября. Покупка жилья является затратным вложением, однако существует способ вернуть часть денежных средств, сообщила юрист «Инком-Недвижимости» Евгения Наумова.

По ее словам, это возможно даже в случае, если недвижимость была куплена в ипотеку. Вернуть средства возможно при помощи права на налоговый вычет, забрав подоходный налог. Оно появляется с покупки дома, квартиры, комнаты и даже земельного участка, сообщила Наумова агентству «Прайм».

«При покупке квартиры можно вернуть имущественный налоговый вычет, но не более чем с 2 миллионов рублей. С этой суммы возврату подлежит 13%. Приобретая квартиру, например, за 10 миллионов рублей, вам вернут 260 тысяч ранее уплаченных налогов» — объяснила юрист.

Однако претендовать на выплаты могут лишь россияне, купившие жилищную площадь на территории России. Также необходимо быть официально трудоустроенным и исправно платить налоги, заключила Наумова.

Ранее ее коллега Ольшанский назвал причину копирования мошенниками чужих автомобильных номеров. По его словам, это делается с целью избегания уплаты штрафов.