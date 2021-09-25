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Россияне могут установить рекорд по выходам в космос с МКС в 2022 году
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Россияне могут установить рекорд по выходам в космос с МКС в 2022 году
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 25 сентября. Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с борта МКС в следующем году. Об этом сообщается в программе полета станции.

Рекордом остается шесть выходов в космос в 2013 году. Всего российские космонавты на МКС за 20 лет совершили 58 выходов в космос, среди них было восемь внеплановых. Отмечается, что в 2022 году запланировано девять выходов в открытый космос, два из которых в января, еще один в феврале, а также по одному в апреле, августе и ноябре, в июле — три.

Сообщалось, что космонавтам из РФ предстоит до конца 2022 года сделать десять выходов, чтобы интегрировать модуль «Наука» и «Причал», запуск которого запланирован на ноябрь 2021 года. Два выхода уже были выполнены в сентябре.

Роскосмос выделил финансирование на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и ее семи модулям. На разработку требований будет потрачено 1,735 миллиарда рублей до ноября 2025 года.

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