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Юрист Колесникова рассказала о грубых ошибках в ЕГРН
Общество
Юрист Колесникова рассказала о грубых ошибках в ЕГРН
ФБА «Экономика сегодня»  /  Денис Машкин

Москва, 25 сентября. В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) во множестве содержатся арифметические ошибки и опечатки, заявила юрист Жанна Колесникова.

Руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» отметил, что закон о госрегистрации недвижимости выделяет в ЕГРН пару категорий ошибок: технические и реестровые. К первым относятся грамматические или арифметические ошибки, опечатки и описки, а также случаи, когда регистратор «забывает» в записи сведения об обременении.

«Если в исходных документах данные указаны корректно, то такие ошибки в реестре не влекут за собой каких-то страшных последствий, поскольку очень легко исправляются», — сообщил РИА Новости адвокат.

Ошибки Реестра - это воспроизведенные в ЕГРН неточности, которые содержатся в исходных документах. Кроме того, встречаются ошибки в выписках из ЕГРН, отметил юрист.

Ранее сообщалось, что Росреестр займется созданием цифровой мультимасштабной карты России. Она, в частности, будет содержать информацию об участках под застройку. В настоящее время единой базы недвижимости в России нет.

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росреестр недвижимость ЕГРН
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