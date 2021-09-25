Мария Шукшина жестко раскритиковала новое драг-шоу Насти Ивлеевой

Москва, 25 сентября. Российская актриса театра и кино Мария Шукшина призвала закрыть новое «шоу извращенцев» блогера Насти Ивлеевой.

Шоу будет выходить под названием «Королевские кобры». Его формат подразумевает различные яркие и красочные выступления травести-див, то есть мужчин, переодетых в эпатажных женщин.

По словам Шукшиной, такие шоу развращают людей и опасны для детей. Кроме этого, они разрушают духовно-нравственные ценности и традиции. Актриса считает, что поколение Ивлеевой развращено на почве полного безвкусия.

«Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращённому смыслу и к развращённому уму», — сказала Шукшина.

Шоу «Королевские кобры» будет выпускаться со знаком 18+. В нем посоревнуются между собой 36 так называемых драг-квин. Зрителям обещают невероятные танцевальные перфомансы и другие развлечения.

Ранее подписчики блогера Насти Ивлеевой пришли в ярость после публикации знаменитости в Instagram фотографии в «располневшем» гриме.