Санкт-Петербург, 25 сентября. Выборы президента Международной федерации хоккея состоятся 25 сентября в Санкт-Петербурге. Голосование пройдет в рамках полугодового конгресса организации.

Ранее пост президента Международной федерации хоккея занимал швейцарец Рене Фазель. Ему принадлежала эта должность в течение 27 лет с 1994 года.

Кандидатами на пост президента Международной федерации хоккея являются: Хенрик Бах-Нильсен из Дании, Франц Райндль из Германии, Петр Бржиза из Чехии, Люк Традиф из Франции и Сергей Гончаров из Белоруссии.

Фазель является большим другом России. Неизвестно, останутся ли такие теплые отношения с приходом нового президента. Однако швейцарец выразил уверенность, что каждый из пяти кандидатов в случае получения должности будет уважать Россию. По словам Фазеля, Россия является крайне важным членом мировой хоккейной семьи.

Нападающий московского ЦСКА Лукас Валльмарк недавно восхитился российским тренером Сергеем Федоровым. По словам форварда, он наслаждается игрой под руководством отечественного наставника.