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Юрист Ольшанский объяснил причины клонирования чужих автомобильных номеров

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 02:26
Общество
Юрист Ольшанский объяснил причины клонирования чужих автомобильных номеров
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 сентября. Представитель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера.

Мошенники, не желая платить за парковку и оплачивать штрафы, вешают себе на машину чужие поддельные номера. Они не только совпадают с номерами другой машины, но имеют такую же марку и цвет.

Юрист отметил, что бороться с этим очень сложно, поскольку любые штрафы оспариваются только через суд. По его словам, обращаться в выписывающие эти штрафы компании бесполезно. Он отметил, что по каждому из штрафов придется писать отдельное заявление в суд.

«Поэтому если вы стали жертвой мошенников, которые пользуются вашими номерами, чтобы не платить штрафы, пишите заявление в УВД, пусть возбуждают дело», — заявил Ольшанский.

Ранее эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России. Список формировался на основе статистики по зарегистрированным фактам угона.

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