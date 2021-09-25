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АТОР: высокого турпотока из России в Гоа не будет до спада волны COVID-19

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 02:24
Общество
АТОР: высокого турпотока из России в Гоа не будет до спада волны COVID-19
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 25 сентября. Высокого туристического потока россиян в индийский Гоа не прогнозируется до спада волны коронавируса.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. С 5 октября авиасообщение России с Гоа возобновится. Однако, по словам Ломидзе, до появления летных программ сложно предсказать популярность направления. Они будут запущены не раньше середины октября.

Кроме этого, исполнительный директор АТОР предупредила о распространении индийского штамма коронавируса. С учетом пандемийных ограничений самолеты из России в Гоа и обратно будут летать не больше двух раз в неделю.

Россия также возобновила авиасообщение с рядом стран, среди них оказались Джибути, Перу, ЮАР, Новая Зеландия и Дания. Перелеты в эти направления будут доступны с 5 октября. Власти страны приняли решение разрешить рейсы и на Тенерифе.

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