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Представитель прежних властей Афганистана выступит на Генассамблее ООН
Политика
Представитель прежних властей Афганистана выступит на Генассамблее ООН
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 25 сентября. Афганистан на неделе высокого уровня в ГА ООН будет представлять назначенный прежними властями страны Гулям Исхакзай, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

С соответствующим заявления Джюррик выступил в пятницу, 24 сентября, отвечая на вопрос о решении, которое было принято в связи с просьбой «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) дать возможность выступить его эмиссару на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«В списке выступающих в понедельник в качестве представителя Афганистана значится Гулям Исхакзай», — сообщил журналистам Дюжаррик.

Талибы уже выступили с предложением кандидатуры собственного представителя в ООН и заявили о желании участвовать на неделе высокого уровня. Обращение было передано аккредитационному комитету ГА ООН, но пока рассмотрение этого вопроса продолжается.

Ранее спецпредставитель России, Китая и Пакистана провели встречу с талибами в столице Афганистана. Стороны договорились поддерживать конструктивный диалог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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