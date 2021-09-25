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Минтранс подготовил законопроект об оснащении такси системой контроля за усталостью

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 02:09
Общество
Минтранс подготовил законопроект об оснащении такси системой контроля за усталостью
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Минтранс России предложил оснастить такси устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Об этом говорится в проекте федерального закона.

Согласно подготовленному проекту закона «О такси», легковые такси должны быть оснащены устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя с обязательной сертификацией. Порядок использования и обслуживания такого устройства должен быть установлен правительством. Требование может вступить в силу с 1 сентября следующего года.

Законопроект также предусматривает, что регионы могут устанавливать дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве такси. Также автомобили должны будут оформляться в цветографической схеме из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке, а также иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать требованиям соответствующего субъекта РФ.

Такси не должны будут иметь на поверхности кузова информацию о начальном или конечном пункте перевозки и ее стоимости. Однако водитель должен будет предоставлять пассажиру информацию о действующих тарифах.

Ранее автоэксперт Александр Холодов рассказал, ожидать ли россиянам изменений в ПДД с 1 октября. Сейчас ведется подготовка нового текста правил дорожного движения.

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минтранс такси законопроект
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