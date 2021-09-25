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Политика
Госдеп США осудил планы «Талибана» возобновить казни в Афганистане
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Госдеп США осудил планы «Талибана» возобновить казни в Афганистане
Политика
Госдеп США осудил планы «Талибана» возобновить казни в Афганистане
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 25 сентября. Администрация США осуждает планы «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) вернуть казни и телесные увечья в качестве наказания за преступления в Афганистане.

По словам официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, такие действия представляют явные и грубые нарушения прав человека. США «твердо намерены» привлечь виновных в этих нарушениях к ответственности, подчеркнул он.

«Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев», — сообщил Прайс в ходе брифинга.

Агентство Associated Press со ссылкой на одного из представителей движения муллу Нуруддина Тураби накануне сообщило, что талибы намерены придерживаться в Афганистане практики отсечения конечностей в качестве наказания за воровство.

Ранее Минюст США разрешил проводить ограниченные финансовые операции с «Талибаном». Решение в Вашингтоне объяснили желанием облегчить гуманитарные нужды афганцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан казни
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