Госдеп США осудил планы «Талибана» возобновить казни в Афганистане

Вашингтон, 25 сентября. Администрация США осуждает планы «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) вернуть казни и телесные увечья в качестве наказания за преступления в Афганистане.

По словам официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Неда Прайса, такие действия представляют явные и грубые нарушения прав человека. США «твердо намерены» привлечь виновных в этих нарушениях к ответственности, подчеркнул он.

«Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев», — сообщил Прайс в ходе брифинга.

Агентство Associated Press со ссылкой на одного из представителей движения муллу Нуруддина Тураби накануне сообщило, что талибы намерены придерживаться в Афганистане практики отсечения конечностей в качестве наказания за воровство.

Ранее Минюст США разрешил проводить ограниченные финансовые операции с «Талибаном». Решение в Вашингтоне объяснили желанием облегчить гуманитарные нужды афганцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.