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Оборот продающих лекарства интернет-магазинов в России вырос почти вдвое
Экономика
Оборот продающих лекарства интернет-магазинов в России вырос почти вдвое
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 25 сентября. Оборот продающих лекарства интернет-магазинов в сентябре в годовом выражении вырос на 84%, сообщили в компании ЮKassa (входит в экосистему «Сбера»).

С 1 сентября текущего года правительство разрешило несетевым аптекам торговлю безрецептурными лекарствами на маркетплейсах. Аналитики выяснили, как изменился спрос на медикаменты.

Оказалось, что обороты продающих медикаменты интернет-магазинов по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 84%, количество покупок увеличилось на 129%, отметили специалисты.

«Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов - на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3150 рублей», — сообщили РИА Новости авторы исследования.

Спрос на лекарственные средства также заметно вырос с 1 по 23 сентября по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов принимающих оплату с помощью ЮKassa интернет-магазинов и количества покупок составил соответственно 17% и 18%. Плательщиков стало больше на 13%, интернет-магазинов - на 4%. Практически не изменился средний чек. Он составил 3150 рублей.

Ранее сообщалось, что с января по июнь текущего года аптеки заработали 552,1 млрд рублей. Показатель оказался всего на 1% ниже, чем за аналогичный период минувшего года.

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лекарства торговля аптеки
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