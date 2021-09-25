Актриса Корикова пожаловалась на навязчивое внимание от «желтой» прессы

Москва, 25 сентября. Актриса Елена Корикова посетовала поклонникам на навязчивую желтую прессу, которая преследует ее даже в отпуске.

После долгого молчания в соцсетях звезда «Бедной Насти» опубликовала пост в своем Instagram. Там она сообщила, что в данный момент находится на отдыхе в Крыму. Однако навязчивые папарацци продолжают свою работу вне зависимости от планов актрисы.

«Из последних новостей — родственники позвонили и рассказали, что уже неделю ходят засланные казачки из желтой прессы, видимо, готовят очередное расследование про меня. И сегодня были… неугомонные. В дверь звонят, вокруг дома ходят, а камеры наши все снимают и снимают их симпатичные лица. Запасаемся попкорном», — сообщила Корикова в опубликованном посте.

Из опубликованной информации не совсем понятно, о каком доме рассказывает актриса. Проживать Корикова может как в Черногории со своим тайным возлюбленным, так и в Москве у матери. Однако сейчас известно точно, что отдыхает она в Феодосии.

Корикова уверена, что все происки желтой прессы являются спецзаказом ее бывшего кавалера. Она считает, что ее персону попытаются очернить репортажем, когда навязчивые журналисты соберут нужный материал.

Отпуск в Испании проводила и певица Нюша. Однако для нее он обернулся ограблением.