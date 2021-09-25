IT-эксперт Кусков рассказал, когда оправданно покупать новый смартфон

Москва, 25 сентября. Некоторые люди хотят приобрести новый смартфон не из-за того, что старый перестал работать, а просто, когда вышла новинка.

Техническое состояние смартфонов обычно не стареет в течение двух лет. Часто люди покупают новые модели смартфонов, чтобы пользоваться в полной мере всеми возможностями устройства, а также для увеличения срока обмена. Дешевого устройства обычно не хватает на долго. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт заявил, что при обнаружении плохой работы приложений, быстрой разрядки аккумулятора или появления тусклости экрана, имеет смысл заменить смартфон. Также новая покупка будет оправдана при необходимости технических функций по работе, которых не было у старой модели. Кусков не советует покупать новые смартфоны в кредит, информирует агентство «Прайм»

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