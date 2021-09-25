Россия и Мали на полях Генассамблеи ООН договорились о сотрудничестве в сфере безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров передал наилучшие пожелания народу Мали и заявил, что две страны «сегодня договорились развивать сотрудничество во всех отраслях».

«Мы намереваемся развивать отношения практически в каждой отрасли: экономике, образовании, культуре, а также в вопросах обороны и региональной безопасности», – поддержал его малийский коллега Абдулайе Диоп.

Россия является членом Совбеза ООН», — напомнил он. — И мы хотим, чтобы Россия продолжила поддерживать малийский курс. Это ключевые темы, и они подтверждают желание Мали сотрудничать с Россией и продолжать развивать взаимодействие в интересах национальной безопасности Мали.

Ранее на представителя Мали оказывалось давление. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на встрече с Абдулайе Диопом попытался повлиять на его мнение относительно сотрудничества с Россией. А министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан попытался напугать Россию «серьезными последствиями» появления в Мали российских инструкторов.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что угрозы Франции следует воспринимать с юмором и заявил о готовности поехать в Мали.