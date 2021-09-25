Экс-премьер Украины: у Киева нет денег на поддержку ГТС

Москва, 25 сентября. Украинская газотранспортная система слишком масштабна, чтобы Киев мог модернизировать ее. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-политик дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил политическую и экономическую жизнь государства. По его мнению, сейчас правительству нужно думать не о том, как противостоять России и «Газпрому».

«Надо думать за то, чтобы, прежде всего, заниматься модернизацией ГТС. Мне уже приходилось говорить о том, что самостоятельно Украина, не имеющая таких ресурсов сейчас, у абсолютно обескровленная экономика. Сама она не потянет такие громадные объемы по модернизации», — заявил Азаров.

Он добавил, что газотранспортная система способна принимать на входе свыше 300 млрд кубов газа, а прокачивать — более 170 млрд. Такую ГТС мог создать только мощный Советский Союз, а поддерживать ее эксплуатацию способна исключительно сильная экономика и промышленность, чего на Украине нет.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что России уже сейчас стоит прекратить пользоваться украинской газотранспортной системой, не дожидаясь 2024 года.