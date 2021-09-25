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Биограф Меркель предсказал развитие отношений Москвы и Берлина после ее ухода

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 00:43
Политика
Биограф Меркель предсказал развитие отношений Москвы и Берлина после ее ухода
itb-berlin.de

Берлин, 25 сентября. Журналист Ральф Больман, который пишет биографию немецкого канцлера Ангелы Меркель, заявил, что не стоит ждать таких тесных отношений между Россией и Германией после ее ухода.

Больман заявил, что между тремя кандидатами на должность канцлера Германии есть разница. По словам публициста, ни один из них не знает Россию так хорошо, как Меркель. Он отметил, что Армин Лашет на посту премьер-министра относительно дружелюбно настроен к Москве.

Он напомнил, что Анналена Бербок настроена на более твердый курс против «авторитарного режима как в России и Китае». Автор биографии Меркель подытожил, что все три кандидата родом из Западной Германии, а их мнение сформировали США. Соответствующей информацией Больман поделился во время беседы с «Известиями».

Бербок недавно сообщила, что Россия якобы причастна к увеличению стоимости газа. По ее мнению, Москва наращивает политическое давление.

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