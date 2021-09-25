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МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в России

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 00:50
Общество
МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 сентября. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума внесут в Госдуму с одобрения правительства.

Согласно расчетам премьер-министра Михаила Мишустина, повышение МРОТ до 13 600 рублей коснется трех миллионов человек по всей России. Но управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил неоднозначные последствия новшества, сообщает газета «Известия».

Эксперт напомнил, что величина МРОТ используется для расчета различный пособий. По его словам, темпы роста МРОТ на 6,4% не догонят инфляцию в 7-7,5%. Живущие на одни лишь пособия россияне фактически обеднеют.

«Есть и понятие «ощущаемой» инфляции. Здесь цифра совершенно другая: даже по расчетам Банка России, это около 15%. А недвижимость с начала пандемии подорожала на 39%», — напомнил специалист.

По его мнению, приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму будет не более чем «техническим моментом».

В начале года в России прожиточный минимум вырос до 11 653 рублей. МРОТ составил 12 792 рубля. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы составило 42%.

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