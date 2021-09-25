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Эксперты в области безопасности рассказали, как защитить дачу от домушников осенью
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Эксперты в области безопасности рассказали, как защитить дачу от домушников осенью

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 00:46
Общество
Эксперты в области безопасности рассказали, как защитить дачу от домушников осенью
rosgvard.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Москва, 25 сентября. Хозяева дач к концу сезона задаются вопросом, как уберечь свой дом от воров во время длительного отсутствия. Советами поделились эксперты в области безопасности.

Для эффективного контроля за территорией дачного участка можно использовать уличные датчики движения и уличные видеокамеры с автоматической отправкой сигнала тревоги в случае фиксации постороннего человека. Для жителей коттеджного поселка также подойдет патрулирование, что функционально похоже на пост охраны. Об этом информируют «Известия».

Эксперты называют хорошие отношения с соседями еще одной гарантией безопасности. В Росгвардии рассказали, что в деревнях может быть установлена тревожная кнопка, которая может быть использована при случайном обнаружении преступления во время прогулки по поселку. При ее нажатии через некоторое время приедет наряд. Также защитить свою дачу можно путем страхования от кражи и взлома, как всего участка, так и отдельных частей дачи.

Ранее злоумышленники похитили из дома олимпийской чемпионки по теннису Елены Веснины в охраняемом поселке медали Олимпиады. По ее словам, домушники смогли обчистить квартиру за четыре часа.

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