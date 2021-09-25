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ВС призвал не сажать в тюрьму бедных россиян за нетяжкие преступления
Общество
ВС призвал не сажать в тюрьму бедных россиян за нетяжкие преступления
pixabay.com

Москва, 25 сентября. Верховный суд (ВС) предложил не заключать под стражу людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за трудного финансового положения.

Об этом Суд изучил жалобу на приговор мужчине из Ростовской области, которого осудили три года назад. Он тогда согласился доставить на лодке табачные изделия из Украины. В жалобе адвокат заявил, что его подзащитный совершил преступление, так как остался без рабочего места и был не способен прокормить семью, в которой есть больные дети и пожилые родители.

В результате Верховный суд решил изменить реальный срок в колонии на условный. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия». Это предложение позволит не портить жизнь судимостью людям, которые впервые совершили небольшое или средней тяжести преступление из-за обстоятельств.

Суд ранее обязал администрацию Самары расселить 59 домов, которые находятся в аварийном состоянии. Соответствующий иск подала прокуратура города.

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