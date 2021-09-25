Лавров обсудил с президентом Словении Пахором дальнейшее сотрудничество стран

Нью-Йорк, 25 сентября. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Словении Борут Пахор провели встречу в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пахор и Лавров подтвердили обоюдное желание вести конструктивное развитие двухсторонних отношений. Об этом заявили в российском МИД.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, международной и региональной повестки дня, в том числе в свете текущего председательства Словении в Совете Европейского союза. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное развитие российско-словенских отношений», — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с руководителями еврейской общины США. Переговоры состоялись 23 сентября на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи подняли вопросы отношений Москвы и Вашингтона, а также международную повестку.