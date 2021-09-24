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Минэнерго ожидает выхода производства водорода на рентабельность через 10-12 лет

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 23:59
Экономика
Минэнерго ожидает выхода производства водорода на рентабельность через 10-12 лет
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что через 10-12 лет в стране станет рентабельным производство водорода.

По его словам, это меньше чем потребовалось для выхода на рентабельность возобновляемым источникам энергии. Слова чиновника приводятся в Telegram-канале Минэнерго.

«С водородом будет тот же сценарий — около 10-12 лет некоммерческих убытков, и затем вероятен уже выход на рентабельность и рост по экспоненте», — сообщил Сорокин.

Замминистра отметил, что для рентабельного производства водорода в России есть все возможности. Это реально за счет накопленного опыта, а также использования доступной энергии и дешевого метана. Себестоимость такого топлива Сорокин оценил в 1,5-2 долларов за килограмм.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания центров по производству «зеленого» водорода и аммиака на Дальнем Востоке. Глава государства также указал на необходимость достигнуть «углеродной нейтральности» на Сахалине к 2026 году.

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