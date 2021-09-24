Украина обвинила Россию в пересечении границы зоны военных учений ВСУ

Киев, 24 сентября. Командование воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики во вторжении в зону военных учений ВСУ.

По словам Киева, Ил-20 и Су-24МР несколько раз заходили в зону, которая зарезервирована Украиной для проведения боевых стрельб. Украина считает, что Россия «грубо нарушила» порядок использования воздушного пространства в Черном море. Об этом говорится в сообщении командования в Facebook.

«Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — сказано в сообщении.

В Кремле неоднократно заявляли, что полеты российских самолетов осуществляются исключительно в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и без нарушения границ других стран.

Ранее ВСУ нанесли гранатометный удар по селу Желобок в ЛНР. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В ведомстве отметили, что за минувшие сутки украинские военные один раз нарушили режим перемирия в Донбассе, открыв огонь по населенному пункту Желобок.