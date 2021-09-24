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Apple ответит перед судом за функцию шумоподавления в AirPods
Общество
Apple ответит перед судом за функцию шумоподавления в AirPods
flickr.com  /  Andrew

Уэйко, 24 сентября. Руководство компании Jawbone Innovations LLC подало в суд на Apple и Google из-за патентов на функцию шумоподавления в беспроводных наушниках AirPods Pro и AirPods Max.

Jawbone направила иск в федеральный суд Уэйко в американском штате Техас. В документе сказано, что Apple и Google нарушили права компании по использованию некоторых патентов, а также не выплатили лицензионные отчисления.

Патенты касаются технологий шумоподавления. Юристы компании Jawbone заявляют, что корпорации незаконно присвоили и использовали в своих гаджетах систему шумоподавления.

Недавно Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 13. Продажи гаджетов уже стартовали в России. У фирменных магазинов компании выстроились очереди из желающих приобрести яблочный смартфон. Ретейлеры отмечают, что основная часть предзаказов приходилась на старшие модели — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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