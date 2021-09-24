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Захарова заявила о неспособности властей Косово обеспечить права СМИ
Политика
Захарова заявила о неспособности властей Косово обеспечить права СМИ
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 сентября. Россия расценивает инцидент с журналистами в Косово как свидетельство неспособности местных властей обеспечить права СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным российского посольства в Сербии, правоохранительные органы непризнанного Косово не пустили съемочную группу российского телеканала на территорию автономного края. Однако россияне не были задержаны и в настоящее время находятся в Центральной Сербии.

Захарова подчеркнула, что российская сторона расценивает инцидент как свидетельство неспособности местных властей обеспечить защиту прав СМИ и свободы слова, а также как акт преднамеренной дезинформации с целью переключение внимания общественности от причин социально-экономической напряженности в Косове и Метохии.

«Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных «опекунах» края», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в отношении пары корреспондентов МИЦ «Известия» совершили провокацию, в которой участвовали временные органы самоуправления Косово и Метохии, которые себя ведут «как органы беззаконного самоуправства».

Захарова уточнила, что по каналам местных СМИ после инцидента распространили ложную информацию о якобы причастности российских корреспондентов к выполнению не связанных с журналистикой задач на территории края. Она подчеркнула, что явным признаком участия властей в провокации служит слив данных журналистов, копии документов которых были опубликованы в косовских СМИ. Москва рассчитывает на адекватную оценку этого инцидента со стороны международных структур, заключила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ ранее подчеркнула, что Великобритания и Франция напоминают о миграционной теме для достижения собственных геополитических целей.

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