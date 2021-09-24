Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 00:06
00:02
Общество
Психолог Яничева сказала, поможет ли новая технология Apple в борьбе с депрессией
23:59
Экономика
Минэнерго ожидает выхода производства водорода на рентабельность через 10-12 лет
23:38
Армия
Украина обвинила Россию в пересечении границы зоны военных учений ВСУ
23:34
Весь мир
Виталий Милонов: Реагировать на угрозы Франции следует дружным смехом
23:32
Общество
Apple ответит перед судом за функцию шумоподавления в AirPods
23:11
Политика
Захарова заявила о неспособности властей Косово обеспечить права СМИ
23:11
Происшествия
Основоположник армейского рукопашного боя Лаговский погиб в ДТП в возрасте 69 лет
22:42
Политика
Лавров заявил, что у него сохранился иммунитет к COVID-19 после болезни
22:42
Общество
Бывшему вице-премьеру Крыма грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество
22:22
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
Все новости

Лавров заявил, что у него сохранился иммунитет к COVID-19 после болезни
Политика
Лавров заявил, что у него сохранился иммунитет к COVID-19 после болезни
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Таиланда Доном Прамудвинаем на ГА ООН заявил, что у него сохранился иммунитет к коронавирусу.

Встреча Лаврова и Прамудвиная состоялась в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На вопрос своего коллеги, делал ли он прививку от коронавируса, глава российского МИД заявил, что у него сохранился иммунитет после перенесенной болезни.

«Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет», — сказал Лавров.

Главы МИД России и Таиланда обсуждали приоритетные направления сотрудничества государств, среди которых продвижение политического диалога, гуманитарные связи и другие. Также стороны обменялись мнениями относительно международной и региональной повестки дня.

Ранее Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи подняли вопросы отношений Москвы и Вашингтона, а также международную повестку.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров заявил, что у него сохранился иммунитет к COVID-19 после болезни
лавров га оон коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru