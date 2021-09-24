Лавров заявил, что у него сохранился иммунитет к COVID-19 после болезни

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Таиланда Доном Прамудвинаем на ГА ООН заявил, что у него сохранился иммунитет к коронавирусу.

Встреча Лаврова и Прамудвиная состоялась в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. На вопрос своего коллеги, делал ли он прививку от коронавируса, глава российского МИД заявил, что у него сохранился иммунитет после перенесенной болезни.

«Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет», — сказал Лавров.

Главы МИД России и Таиланда обсуждали приоритетные направления сотрудничества государств, среди которых продвижение политического диалога, гуманитарные связи и другие. Также стороны обменялись мнениями относительно международной и региональной повестки дня.

Ранее Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи подняли вопросы отношений Москвы и Вашингтона, а также международную повестку.