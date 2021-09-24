Виталий Милонов: Реагировать на угрозы Франции следует дружным смехом

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан попытался напугать Россию «серьезными последствиями», если российские инструкторы, которых на Западе относят к «ЧВК Вагнера», развернут работу в Мали. Такое заявление сделала пресс-служба внешнеполитического ведомства Пятой Республики.

«Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы "ЧВК Вагнера" в дела этой страны», — говорится в заявление ведомства.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что угрозы Франции можно рассматривать лишь в комедийном ключе.

«Реагировать на угрозы Франции следует дружным смехом, либо никак. Повторюсь, это полнейшая глупость. Их угрозы — это их личная проблема, потому что мы точно не должны сверять часы с Францией в наших отношениях с третьими странами. Если у Парижа что-то имперское зачесалось, то сначала пусть вспомнят, что они уже давно не империя и даже не колониальная держава. Они уже давним давно являются страной, подвергнутой либеральным течениям. Вообще, подобное поведение называется нарушением международного права, так что хочется попросить Францию не болеть американской болезнью и не пытаться соваться везде, где только можно. Иначе можно закончить все это афганским синдромом. Только достаточно ли быстро французы бегают, чтобы сбежать так же оперативно, как американцы из Кабула», — объяснил он.

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Политик напомнил, что Франция очень далека от проблем того региона, делами которого пытается управлять:

«Франция к Мали не имеет ни малейшего отношения. Требуя особенных условий от Мали, она по сути дела снова признается в своем имперском мышлении. Это же глупость полнейшая. Извините, но Мали самостоятельное государство и не должно подчиняться требованиям Франции».

По мнению Милонова, агрессивная риторика МИД Франции связана в первую очередь с осознанием собственной слабости. Президент Эммануэль Макрон — слабый и непопулярный политик, который пытается прикрыть отсутствие реальных возможностей повлиять на ситуацию в Африке.

«Макрон просто понимает, что он ничего не может сделать. Потому в ход идут угрозы, на подобие «пожалуюсь старшему брату или кому-нибудь еще». Это еще хорошо, что они не призвали к себе в помощь отважных украинских специалистов. Те бы дали им некие бесценные советы, которые помогли бы как Макрону, так и Украине. Президенту Франции тем, что успокоили бы его, а Киеву денежки заработать. Я могу сказать, что если будет такой разговор, то я и некоторые мои коллеги готовы лично поехать в Мали, чтобы сопроводить наших парней. И посмотрим, что Франция сделает. Если у Пятой республики будут вопросы – пусть сначала зададут их нам. И сами ответят, какого лешего они вообще влезают в наши отношения с партнерами из Мали».

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В последние дни в центре внимания прессы находится соглашение между правительством Мали и Россией об обеспечении безопасности африканской страны.

Французская миссия «Бархан», длящаяся с 2014 года и официально направленная против террористических группировок, потерпела полную неудачу. Однако Париж не торопится выводить войска из страны, несмотря на неоднократно озвученное намерение. Теперь, когда правительство Мали нашло более надежного союзника, во Франции продолжают цепляться за ускользающее влияние в регионе.