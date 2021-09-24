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Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
pixabay.com

Берлин, 24 сентября. Экс-глава фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи заявил о безрезультатности санкций и конфронтации в отношении России.

По словам Гизи, с Москвой нужно вести диалог. Об этом немецкий политик заявил на предвыборном митинге в Берлине.

«В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело», — сказал он.

Гизи отметил, что в интересах Берлина иметь хорошие отношения с Москвой, Вашингтоном и Пекином. Однако ни с одной из сторон таких отношений не сложилось. Член бундестага также добавил, что современным социал-демократам необходимо напомнить о политике «изменения через сближение» канцлера Вилли Брандта.

Ранее Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России. Так, американцам нельзя покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства.

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