Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути

Джибути, 24 сентября. Российский посол в Джибути Михаил Голованов передал жителям республики 117 тонн подсолнечного масла и 1032 т пшеничной муки. Продукты распределили среди населения сельских районов и лагерей беженцев.

На текущий момент в Джибути находится около 30 тысяч перемещенных лиц, которые покинули дома из-за вооруженных конфликтов. Гуманитарный груз стал частью общего взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) на сумму 2 миллиона долларов.

«Российская Федерация остается надежным донором и партнером ВПП ООН в деле борьбы с голодом и обеспечения продовольственной безопасности стран Африканского Рога в соответствии с принятой стратегией гумсодействия африканским государствам «на полях» первого в истории Саммита Россия — Африка», — заявили в МИД РФ.

Местные жители высоко оценили добрый жест Москвы, а сама раздача получила широкую огласку в СМИ.

Ранее Министерство иностранных дел России поздравило с победой лидера Республики Джибути Исмаила Гелле на президентских выборах. Он набрал 97,44% голосов.