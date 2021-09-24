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Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
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Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
wikipedia.org  /  Skilla1st / CC BY-SA 4.0

Джибути, 24 сентября. Российский посол в Джибути Михаил Голованов передал жителям республики 117 тонн подсолнечного масла и 1032 т пшеничной муки. Продукты распределили среди населения сельских районов и лагерей беженцев.

На текущий момент в Джибути находится около 30 тысяч перемещенных лиц, которые покинули дома из-за вооруженных конфликтов. Гуманитарный груз стал частью общего взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) на сумму 2 миллиона долларов.

«Российская Федерация остается надежным донором и партнером ВПП ООН в деле борьбы с голодом и обеспечения продовольственной безопасности стран Африканского Рога в соответствии с принятой стратегией гумсодействия африканским государствам «на полях» первого в истории Саммита Россия — Африка», — заявили в МИД РФ.

Местные жители высоко оценили добрый жест Москвы, а сама раздача получила широкую огласку в СМИ.

Ранее Министерство иностранных дел России поздравило с победой лидера Республики Джибути Исмаила Гелле на президентских выборах. Он набрал 97,44% голосов.

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африка джибути
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