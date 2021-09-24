Автоэксперт Моржаретто дал российским водителям советы по прохождению техосмотра

Москва, 24 сентября. Автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал обратить внимание на исправность автомобиля и провести техобслуживание на станции перед прохождением техосмотра.

Кроме того, автомобиль должен хорошо выглядеть внешне, не иметь разбитых стекол и серьезных следов аварии на кузове, добавил он. В машине должны гореть все лампочки. Необходимо, чтобы работали ремни безопасности и рулевое управление. Самым главным Моржаретто назвал наличие огнетушителя и аптечки.

«В любом случае у нас большинство водителей следят за техническим состоянием автомобиля, и проблем при прохождении ТО быть не должно», — сообщил газете «Известия» Моржаретто.

Автоэксперт напомнил, что техосмотр в некоторых европейских странах проверяется по пяти пунктам, а в России — по 90 параметрам. Последнее число Моржаретто назвал очень завышенным. Однако специалист обратил внимание на то, что процедура прохождения ТО «не такая ужасная», как 20 лет назад, когда параметров для проверки формально было больше тысячи.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков напомнили, что технический осмотр автомобиля с 1 октября должны будут пройти несколько категорий российских автомобилистов. Прохождение процедуры понадобится водителям, у которых срок действия диагностической карты истек до февраля 2021 года. Процедуру также нужно пройти в случае, если возраст машины достиг четырех лет.