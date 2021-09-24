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Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 21:56
Общество
Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 сентября. Российские вузы теперь смогут проводить итоговую аттестацию с использованием дистанционных технологий, сообщается в тексте постановления Правительства РФ.

Соответствующее распоряжение касается экзаменов, проводимых в 2021/2022 учебном году. Аттестация будет проводиться для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отмечается, что подобное нововведение будет работать с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Для проведения аттестации студентам нужно зарегистрироваться и принять участие в процедуре прокторинга — прочитать перед веб-камерой индивидуально выданную последовательность чисел. Это позволит подтвердить личность. ЕБС, в свою очередь, обеспечит обработку, сбор и хранение персональных данных студента, а также проверку и передачу результатов аттестации в вуз по защищенным каналам связи, сообщается на сайте правительства.

Сейчас обучение студентов проходит в традиционном формате. Минобрнауки заявляло, что переводить обучающихся на полную дистанционку не планируется.

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вузы биометрия ЕБС итоговая аттестация
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