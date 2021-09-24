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Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
Весь мир
Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 24 сентября. Члены министерства экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики проконтролировали ход строительных работ в третьем и пятом районе столицы ЦАР.

Также в комиссию вошли представители Банка развития африканских государств и финансовые партнеры страны. Инспектирующие остались удовлетворены результатами работ.

Проверка прошла в клинике Мамаду Мбайки. В медицинском учреждении будет родильное отделение на 12 коек. Стоимость больницы составила 509 миллионов франков КФА. Также инвесторы оценили успехи строителей, занятых укладкой двухкилометрового проспекта Идрисса Деби, который готов на 55,18% и обошелся властям ЦАР в 3,5 млрд франков КФА.

Одним из наиболее важных проектов является коллекторный комплекс, который защитит жителей республики от наводнений в сезоны дождей. На текущий момент выполнено 97% работ. В конце комиссия посетила лицей Мискин. На него потратили 1,7 миллиарда франков КФА.

Ранее власти ЦАР и ДРК сообщили о строительстве парома, который объединит Банги и Зонго.

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