Украинский политик Журавко осудил Зеленского за унизительную речь на ГА ООН

Киев, 24 сентября. Украинский политик и бывший народный депутат Алексей Журавко прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский лидер выступал почти в пустом зале. При этом он назвал организацию «супергероем на пенсии», передает «ПолитРоссия».

«Он (ООН – прим. ред.) считает себя обузой, слабым, вялым, ненужным дедом, жизнь которого прошла зря», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что ООН плохо справляется с пандемией коронавируса и не может сделать вакцину доступной для всех стран. При этом Зеленский обвинил организацию в том, что она не уделяет достаточно внимания проблеме военной агрессии, терроризма и «Крымской платформе».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь отметила, что глава Украины оскорбил ООН своими высказываниями. Журавко согласился с Захаровой, добавив, что Зеленский оскорбил не только организацию, но и всю Украину.

«ООН действительно очень сильно сдала и как организация в целом, и в интеллектуальном плане. Дело в том, что международная организация таких масштабов не должна позволять таким, как Зеленский, себя оскорблять», — сказал украинский политик.

Журавко добавил, что ООН не должна допускать к трибуне таких, как Зеленский. Если над организацией и дальше будут глумиться, ее «ничего хорошего» в будущем не ждет.

Ранее флаг Украины забыли вывесить во время встречи Зеленского с главой Генассамблеи ООН. Депутат Рады от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин указал на отсутствие флага Украины на встрече президента Владимира Зеленского с председателем Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.