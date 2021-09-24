Глава Роспотребнадзора высоко оценила эффективность российских вакцин от COVID-19

Москва, 24 сентября. Разработанные в России вакцины от коронавируса очень эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она в эфире телеканала «Россия 1» отметила, что около 2% вакцинированных заболели «дельта"-штаммом. Попова подчеркнула, что из этого следует обоснованный вывод на основе вакцинации 47 миллионов привитых первой дозой.

«Российские вакцины очень эффективны», — подчеркнула она.

Попова ранее отмечала, что вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19, а также от реанимации и летального исхода. Она отметила, что среди ежедневно погибающих основная часть это те, кто не был привит.

Роспотребнадзор заявил, что изменения дельта-штамма коронавируса более не сделают его более опасным. Вряд ли новые мутации будут более пагубными, считают в ведомстве.