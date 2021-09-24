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Руандийские миротворцы ООН обезопасили подступы к столице ЦАР
Весь мир
Руандийские миротворцы ООН обезопасили подступы к столице ЦАР
twitter.com  /  @RwandaMoD

Банги, 24 сентября. Центральноафриканцы из деревни Нзила поблагодарили руандийских военных за обеспечение безопасности региона. Многочисленные патрули контролируют обстановку в окрестностях столицы республики.

«Силы Руанды, базирующиеся в этом районе, не дремлют. Они регулярно проводят дневные обходы на автомобиле и пешком в деревне и округе. Сейчас очень редки случаи нападения и ограблений. Мы можем спать спокойно и мирно», — рассказал житель Нзила.

Его поддержал соотечественник Адриег Греягба:

«Благодарю руандийский спецназ! Все обочины находятся под их надежной охраной. Раньше мы боялись выходить на улицу, потому что нас регулярно терроризировали боевики. Но теперь все хорошо».

Солдаты достойно зарекомендовали себя в ЦАР. Центральноафриканцы высоко оценили их выдержку и дисциплинированность. Успехи военных привели к укреплению отношений между государствами.

Руандийские бойцы являются одним из немногих контингентов многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), к которым жители ЦАР относятся с уважением. Они не уподобились прочим миротворцам и не пошли по пути преступлений.

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африка цар руанда
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