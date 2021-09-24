Армия ЦАР ликвидировала боевиков в округе Бамбари

Банги, 24 сентября. Правительственные войска Центральноафриканской Республики (FACA) разгромили группу радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в префектуре Уака.

В ходе вооруженного столкновения один боец FACA погиб. Национальная армия ликвидировала свыше десятка радикалов. На текущий момент обстановка в провинции стабилизирована и местным жителям ничего не угрожает.

«Некоторые источники сообщают о случаях нападений и грабежей в удаленных районах Центральноафриканской Республики. Малочисленные группы бандитов прячутся в лесах и периодически атакуют население», — заявили сотрудники издания Ndjoni Sango.

В процессе окончательной зачистки ЦАР от преступных элементов правительственные войска столкнулись с острой нехваткой снаряжения. Эмбарго, наложенное на страну Советом Безопасности ООН, препятствует качественному вооружению армии, в то время как боевики используют контрабандную взрывчатку иностранного производства и тяжелые пулеметы.

Ранее Фостен-Арканж Туадера выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и напомнил присутствующим, что санкции угрожают безопасности жителей страны.